Integrantes da Força Nacional de Segurança já estão em Porto Alegre

Já estão em Porto Alegre os 120 servidores da Força Nacional de Segurança convocados para auxiliar no policiamento da capital gaúcha. Eles chegaram na tarde deste domingo (28) e vão se juntar aos policiais militares que atuam na Operação Avante, que vem sendo realizada de forma permanente pela BM desde o início do ano para combater o crime na Região Metropolitana.

Os servidores da Força Nacional devem começar a atuar no policiamento na tarde de segunda-feira (29) ou, no máximo, na manhã de terça-feira (30). Eles vão trabalhar em abordagens policiais em barreiras, no eixo onde há fluxo de veículos, inclusive roubados, próximos a escolas e comércios.

O reforço da segurança no estado com a Força Nacional foi acertado na manhã da última sexta-feira (26), após uma reunião entre Sartori e o presidente em exercício, Michel Temer, em Brasília. (AG)

