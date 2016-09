Integrantes de quadrilha de sequestradores comandada por detento são presas no Litoral Norte

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (08), duas mulheres – mãe e filha – na praia de Magistério, no balneário Pinhal, no Litoral Norte. A ação faz parte da Operação Liberdade, realizada para capturar os responsáveis pelo sequestro de uma jovem de 18 anos, filha de um empresário. O crime ocorreu no dia 2 de agosto, no município de Triunfo.

No sequestro, três indivíduos encapuzados, portando armas, colocaram a vítima em um carro, levando-a para um cativeiro. Na sequência, passaram a exigir uma quantia em dinheiro de familiares, a título de resgate, para que a vítima fosse libertada. As mulheres presas nesta quinta-feira ficaram responsáveis por verificar a movimentação da família quando outros integrantes exigiam dinheiro para a libertação da jovem.

Durante as investigações, apurou-se que um detento do Presídio Central de Porto Alegre, de 31 anos, era o mentor do sequestro, inclusive tendo realizados diversos contatos telefônicos com familiares da vítima, com o objetivo de conseguir dinheiro para libertá-la. Outro indivíduo, também responsável por monitorar a jovem e familiares, está foragido.

Prisões

Além da ação ocorrida nesta quinta, policiais realizaram, no dia 4 de agosto, a prisão de dois homens em Canoas, na Região Metropolitana. Eles estavam com o carro e o telefone da vítima. Depois da prisão dos suspeitos, foi possível a localização do cativeiro onde a vítima estava em cárcere, em uma residência situada em Montenegro. Ao chegar no local, os policiais conseguiram resgatá-la em um dos cômodos do imóvel.

