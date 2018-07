Inteligência Artificial será tema do Festival de Interatividade e Comunicação 2018

A 14ᵃ edição 2018 do FIC (Festival de Interatividade e Comunicação) será lançada nesta terça-feira (31), às 19h, no Espaço Voz (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Floresta), em Porto Alegre, em um evento que vai reunir convidados, parceiros e imprensa.

O FIC, promovido há 14 anos pela Abradi-RS, recebe o Grupo Austral como parceiro na realização do festival este ano. O FIC18 vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro, no Barra Shopping Sul, e trazer a Inteligência Artificial como tema central, que será desdobrado em diversos eixos unindo tecnologia, inovação, negócios, comportamento e ética.

Com 14 anos de história, o FIC é um evento que nasceu, cresceu e evoluiu em seu formato dentro da Abradi-RS. No início era direcionado aos associados e em 2017 passou de Fórum para Festival, ganhando além das palestras, trilhas, mais atividades e espaço de exposição.

Nos últimos dois anos, o evento abordou temas como a revolução do conteúdo e economia da experiência. Este ano, o público irá acompanhar as principais discussões em torno do impacto da Inteligência Artificial na sociedade, além de vivenciar a interação homem-máquina de formas imersivas e colaborativas.

“A inteligência artificial tem sido o centro de debates no mercado, academia e ficção há muitos anos. Dessa forma, entendemos que é um tema fundamental para tratar, principalmente em virtude da quebra de paradigma que os avanços na área irão causar nos próximos anos”, destaca Erick Formaggio, presidente da Abradi/RS.

Entre os temas a serem desenvolvidos estarão machine learning; cidades inteligentes; e-commerce; blockchain e criptomoedas; IA e sociedade, user experience e IA, além de startup talks, experimentação, aprendizado e inovação.

Este ano a curadoria de conteúdo está a cargo de três nomes do mercado: Melissa Lesnovski (Aldeia e Diretora da Abradi-RS), Alessandro Cauduro (W3haus) e Cesar Paz (Alright Media). Na elaboração de experiências, o evento conta com o Black Sheep Project, parceiro do Grupo Austral.

A Inteligência Artificial já está na mira dos grandes players. Segundo pesquisa da Teradata, especializada em dados e analytics, cerca de 80% das empresas globais já investem em Inteligência Artificial. No Brasil, conforme estimativas da Gartner, os gastos com análise de dados e inteligência que usam inteligência artificial devem somar US$ 182,5 milhões neste ano.

Desde os assistentes digitais (Google Assistant, Siri, Alexa), passando por diagnósticos de saúde (Watson) até o robô Cimon, recentemente lançado pela NASA para ajudar astronautas em missões no espaço, a IA já faz parte da vida das pessoas e terá cada dia mais integração aos negócios.

“Sempre fomos entusiastas do projeto FIC e vimos no evento uma grande possibilidade de plugar novas ideias, atraindo mais o público jovem, que junto com a característica corporativa do FIC enriquece a troca e o mercado. Contribuímos assim com nossa expertise em eventos de inovação em diversos locais do país”, afirmou o sócio-diretor do Grupo Austral, Vinicius Garcia.

A programação do FIC18 promete trazer empresas e profissionais de grande relevância no cenário da inteligência artificial. Empresas como SAP e Thoughtworks já estão confirmadas, além do cientista Giordano Cabral, a ponte brasileira do projeto europeu Flow Machines, que desafia as fronteiras da inteligência artificial em processos criativos musicais.

Inscrições gratuitas para o lançamento pelo link: https://www.sympla.com.br/fic18.

Deixe seu comentário: