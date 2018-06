Batizado de VICTOR, a ferramenta de inteligência artificial é resultado da iniciativa do STF (Supremo Tribunal Federal), sob a gestão da Ministra Cármen Lúcia, em conhecer e aprofundar a discussão sobre as aplicações de inteligência artificial no Judiciário. O projeto está na fase de construção e pretende agilizar a tramitação de processos no tribunal.

Deixe seu comentário: