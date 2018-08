Inteligência emocional é tema de livro de estreia de Mileine Vargas

Proporcionar às pessoas uma percepção diferente de mundo para que se libertem de crenças limitantes e possam fazer escolhas para serem mais felizes. Essa é a missão que norteia a trajetória profissional da trainer em Programação Neurolinguística (PNL), hipnóloga e empresária Mileine Vargas. Missão que agora terá dimensão ampliada com o lançamento do livro “O dia que me demiti: como a PNL salvou minha vida” (Consultor Editorial Publicações), que ela vai autografar em 27 de agosto, segunda-feira, a partir das 19h, na Livraria Cultura, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A autora foi a primeira mulher, em toda a Região Sul, a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder, idealizadores da PNL. Mileine Vargas atua há cinco anos como treinadora comportamental, somando mais de 500 pessoas atendidas individualmente e cerca de 10 mil pessoas impactadas por meio de palestras. Agora ela espera atingir um público cada vez maior. “O livro aborda como as pessoas podem mudar suas vidas e sair de uma posição de sofrimento para uma vida de melhores relacionamentos, mais felicidade, mais ganhos financeiros e acima de tudo, mais realizadas consigo mesmas”, explica. “É uma proposta objetiva de sair do vitimismo e assumir as responsabilidades da própria vida buscando estratégias para fazerem as mudanças que sejam necessárias”, completa a especialista.

Tendo como diferencial a busca de um trabalho que unifique fundamentação técnica e motivação – atributo extremamente valorizado no mercado de trabalho – Mileine Vargas procura ensinar às pessoas como elas podem libertar a mente através de mudanças de crenças e atitudes, e, assim, agir para transformar realidades. Para isso, lança mão de diversas ferramentas, como a Hipnose Ericksoniana, que permite acessar a mente inconsciente e é indicada em casos de abuso sexual, fobias, medos, traumas e acidentes.

“O dia que me demiti: como a PNL salvou minha vida” é o quarto lançamento de 2018 da Consultor Editorial Publicações, editora com sede em Canoas. O projeto gráfico é de Rafael Trombetta e da própria autora, com consultoria do diretor e editor Paulo Tedesco. A obra estará à venda na sessão de autógrafos que será antecedida de palestra com o tema “Como transformar sonhos em realidade”, ministrada pela autora. O evento tem entrada franca.

