Intensos ataques aéreos na Síria

O regime sírio e a Rússia bombardearam os setores rebeldes da província de Deraa, no Sul da Síria, com uma intensidade que não havia sido registrada desde o início da ofensiva na região, após o fracasso das negociações com os insurgentes. Durante toda noite de quarta-feira centenas de mísseis e barris de explosivos foram lançados por aviões sírios e russos em zonas rebeldes.

