Em seu quarto jogo consecutivo sem vitórias, o Inter empatou em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, deixando escapar mais uma vez a classificação antecipada para a Série A

Apesar do apoio de mais de 33 torcedores no estádio Beira-Rio, o Inter saiu na frente contra o Vila Nova-GO na tarde desse sábado mas cedeu o empate em 1 a 1, em partida válida pela trigésima-quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar aberto pelo lateral-direito Cláudio Winck aos 11 minutos do primeiro tempo e igualado pelo atacante Ruan, aos 3 minutos da etapa complementar.

Com esse resultado, o Colorado chegou a 64 pontos mas não assegurou a classificação antecipada para a Primeira Divisão no ano que vem. Para chegar a esse objetivo, já praticamente assegurado até o final da competição, a equipe treinada por Guto Ferreira tem pela frente mais três confrontos.

O próximo duelo será contra o Oeste-SP no interior paulista, na noite desta terça-feira. Já no sábado que vem, o adversário será o Goiás, também fora de casa. Na última rodada – no dia 25 deste mês (sábado) – o Alvi-rubro gaúcho receberá o Guarani-SP em Porto Alegre, encerrando a competição.

Escalações

O Inter do técnico Guto Ferreira colocou em campo Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Thales, Léo Ortiz, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, D’Alessandro, Eduardo Sasha (Nico López), William Pottker (Camilo) e Leandro Damião (Carlos).

Já o Vila Nova, sob o comando de Hemerson Maria, escalou Luis Carlos, Anderson Luís (Léo Rodrigues), Wesley Matos, Alemão, Gastón Filgueira, Fagner (Heitor), Geovane, Maguinho, Alan Mineiro, Ruan e Lourency (Tiago Adan).

O jogo

Empurrado por mais de 33 mil torcedores, o Inter lançou-se ao ataque em busca do primeiro gol. Aos 8min, D’Alessandro reviveu seus melhores momentos, aplicando duas vezes o clássico drible ‘La Boba’ em em cima de Maguinho, deixando-o caído no gramado. Na sequência, o camisa 10 cruzou para a área e William Pottker concluiu em cima do zagueiro.

Era apenas uma questão de tempo para o Beira-Rio explodir de alegria. Aos 11min, D’Ale cruzou para a área, a zaga cortou parcialmente e Rodrigo Dourado, sem ângulo, no segundo poste, cruzou a bola novamente para a marca penal.

A defesa goiana não conseguiu afastar e Cláudio Winck apareceu como elemento surpresa para empurrar a bola para o fundo da rede. Na comemoração, o lateral vibrou intensamente, saundando diversos torcedores na mureta que separa o campo da arquibancada.

Aos 21min, o Vila Nova ameaçou pela única vez no primeiro tempo: Geovane bateu cruzado e Maguinho só não conseguiu o desvio para o gol porque Uendel atrapalhou a sua investida na pequena área. Depois disso, o jogo ficou truncado, com muita disputa pela bola, mas sem que fossem criadas chances de gol.

O segundo tempo começou com um imprevisto. Aos 3min, após cobrança de falta, Thales afastou parcialmente e Ruan pegou a sobra, com um chute de voleio, para igualar o placar.

O Inter respondeu logo em seguida ao empate: aos 6min, D’Alessandro cruzou e Cláudio Winck cabeceou para a boa defesa de Luis Carlos. Aos 10min, D’Ale cobrou falta e o goleiro defendeu novamente. Aos 13min, o zagueiro Thales foi para área adversária na cobrança de escanteio e cabeceou, com muito perigo, por cima do gol goiano. A bola raspou o travessão.

No decorrer da etapa, Carlos, Nico López e Camilo foram para o jogo nas vagas de Leandro Damião, Eduardo Sasha e William Pottker, respectivamente. Aos 25min, Camilo chutou cruzado, Luis Carlos espalmou e Alemão afastou providencialmente para a linha de fundo.

Aos 35min, em rápido contra-ataque, Maguinho invadiu a área e chutou para a defesa de Danilo Fernandes. No rebote, o meia-atacante tentou tovamente, mas apertado pela marcação de Uendel, acabou finalizando para fora. Aos 48min, D’Alessandro alçou a bola na área em cobrança de falta e Carlos desviou de cabeça para acertar o travessão. Foi a última tentativa.

