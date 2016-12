Inter afirma que recorrerá da decisão do STJD que arquivou a denúncia contra o Vitória no caso Victor Ramos

O Inter afirmou, por meio de nota oficial nesta sexta-feira (09), que vai recorrer da decisão da Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que arquivou o processo contra o Vitória por causa de suposta irregularidade na transferência e inscrição do zagueiro Victor Ramos.

“Em face da decisão da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, datada de ontem, optando pelo arquivamento do procedimento do SPORT CLUB INTERNACIONAL objetivando ver declarado irregular inscrição do atleta Victor Ramos Ferreira do ESPORTE CLUBE VITÓRIA, informamos que estamos desde já estudando as medidas recursais cabíveis a serem propostas nos próximos dias com vistas à reversão de tal decisão, haja vista o excelente direito e amplas provas documentais que amparam nossa interpelação jurídica”, afirma a nota assinada pelo vice-presidente de Assuntos Jurídicos do clube gaúcho, Giovani Figueiredo Gazen.

O Inter apresentou a petição na semana passada e pedia que o time baiano fosse punido com perda de pontos no Campeonato Brasileiro, evitando assim o rebaixamento do Colorado para a série B.

