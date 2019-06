Inter analisa mercado e espera anunciar nova contratação nos próximos dias

O Inter pode ganhar novidade no time nos próximos dias. Em entrevista coletiva na despedida da temporada em Atibaia, o vice de futebol, Roberto Melo, afirmou que o time está analisando o mercado e procura reforçar ao menos duas posições para o segundo semestre.

O dirigente destacou que em meio a procura por um novo reforço, o clube quer um jogador que “faça a diferença”. Este nome, contudo, é mantido em sigilo. Mas com as dificuldades do mercado, pode se esperar um jogador do exterior.

“Nosso maior reforço é principalmente manter o grupo. Agora nessa janela estamos fazendo um grande esforço para isso. Perdemos o Iago e vamos fazer o possível para não perder mais ninguém. Hoje no mercado interno há uma grande dificuldade de encontrar nomes. O mercado do exterior hoje realmente abre um leque maior para trazer algum jogador. Estamos trabalhando. Vamos esperar o início da semana para ver se acontece alguma coisa”, declarou Roberto Melo.

Ainda com as especulações da janela de transferências, Melo descartou dois nomes, que já vestiram a camiseta colorada: Taison e Aránguiz. “No momento não existe essa possibilidade. Taison é um jogador supervalorizado, fora dos padrões para o futebol brasileiro. Aránguiz da mesma forma.”

Depois da temporada de treinos no interior de São Paulo, o Inter volta a treinar em Porto Alegre. O time se reapresenta nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, para a primeira atividade na capital gaúcha. O primeiro compromisso no segundo semestre é no dia 10 de julho, diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil.

