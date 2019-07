Inter anuncia trocas na lista da Libertadores

Na próxima quarta-feira, o Inter volta a disputar a Copa Libertadores, fora de casa diante do Nacional, do Uruguai. Para isso, o Inter anunciou nessa manhã trocas na lista de atletas da Libertadores, com novidades da base, um novo reforço e um ídolo Colorado.

Nas trocas, entram os laterais, Heitor (lateral-direito) e Natanael (lateral-esquerdo), além do goleiro Danilo Fernandes. Saem os negociados Iago (Augsburg) e Camilo (Chapecoense), e o goleiro da base Keiller.

Quarta-feira o Inter volta a campo diante do Nacional, mas antes tem o clássico Grenal, nesse sábado, às 19h. A transmissão da rádio Grenal começa direto do estádio Beira-Rio, a partir das 14h.

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

