Inter B vence o Grêmio em Caxias e conquista o título do Brasileirão de Aspirantes

Após vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, o Internacional conquistou, no início da tarde deste domingo (13), o Brasileirão de Aspirantes, segundo título do Inter B – ou Celeiro de Ases, como chama o clube – no torneio, terceiro de dimensões nacionais da categoria. Iniciado às 14h, o confronto teve em Pedro Lucas seu artilheiro solitário, marcando, aos 50 do primeiro tempo, o gol do título colorado.

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio de uma partida que, diferente daquela disputada na última segunda-feira (7), esteve bastante aberta desde os primeiros movimentos. Se o Inter criou as melhores oportunidades no primeiro terço do jogo, mostrando maturidade para superar o fator local, os minutos intermediários do duelo foram de predomínio da equipe mandante, enquanto os instantes finais estiveram bastante francos – e longos. Por conta de parada técnica para hidratação, a etapa inicial foi prolongada até os 50 minutos, tempo exato em que Erik cobrou falta na cabeça de Pedro Lucas, que testou para o gol. Um tento construído por jovens experientes, uma vez que ambos acumulam partidas pelo profissional, e que garantiu aos colorados a vantagem para o intervalo.

Por sua vez, a etapa final foi marcada por uma pressão desenfreada dos mandantes que, embora ofensivamente postados, sofreram para criar boas chances, oferecendo, ainda, excelentes oportunidades para os colorados no contra-ataque. O passar do tempo até acirrou os ânimos, resultando em sequência de cartões, mas, na bola, não houve chance para os rivais tirarem o título do Inter. Aos 50 minutos, o último apito do Brasileirão de Aspirantes foi dado, consagrando o Internacional como campeão.

O título deste domingo acompanha a taça de 2017 na galeria de troféus do Inter B, sendo que as duas, ao lado do vice-campeonato alvirrubra em 2018, oficializam a base colorada como a única a estar presente em todas as decisões do certame desde sua criação, há dois anos. Para além dos títulos no torneio, o Inter também conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-23 em 2010.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico: Thiago Gomes

Phelipe; Felipe A., Ruan, Rodrigues e Jhonata Varela; Matheus Frizzo, Darlan (Gui Azevedo), Isaque (Léo Chu), Jhonata Robert (Matheusinho) e Ferreira (Tontini); Da Silva (Joanderson).

Internacional – Técnico: Manu Correa

Keiller; José Gabriel, Fábio Alemão, Leocovick e Erik; Jéferson, Juliano Fabro (Edson Carvalho) e José Aldo (Cesinha); Matheus Monteiro (Caio), Netto (Zé Vitor) e Pedro Lucas (Kessley).

Arbitragem

Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Mateus Olivério Rocha. Trio gaúcho.