Internacional busca terceira vitória seguida no Brasileirão

O Internacional tem mais um compromisso importante pela frente no Campeonato Brasileiro e vai em busca da terceira vitória consecutiva na competição. O Inter venceu os últimos dois jogos no Gigante contra Cruzeiro e CSA e, agora, persegue os primeiros pontos longe do Beira-Rio. O Clube do Povo enfrenta o Santos, neste domingo (26), às 16h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

O técnico Odair Hellmann não teve muito tempo para preparar a equipe para o duelo em São Paulo. Depois de vencer o Paysandu na quinta-feira (23) no estádio Beira-Rio, o treinador comandou duas atividades antes do time entrar em campo de novo. O último treinamento foi realizado na manhã deste sábado (25) no CT Parque Gigante. O grupo colorado fez um trabalho recreativo para encerrar a preparação. Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick desfalcam a equipe por lesão. Já o lateral-direito Zeca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora.

Após o treino, Bruno, provável substituto na lateral, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e falou sobre o confronto com o Peixe fora de casa. “Temos que ser inteligentes para buscarmos os três pontos. Temos que ter tranquilidade, cuidar os detalhes e conseguir a vitória. É um grupo muito forte, quem entrar em campo vai corresponder e estou preparado caso o professor opte por mim”, afirmou o camisa 2.

O Clube do Povo já está em Santos para o duelo com o Peixe. A delegação colorada viajou na tarde deste sábado para São Paulo e está concentrada para o duelo. O Inter iniciou a rodada na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados. Já o adversário do Inter tem um ponto a mais e está na quarta colocação na tabela de classificação.

O árbitro será Rodolpho Toski Marques (PR), assistido por Bruno Boschilia (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

Antes do Colorado viajar a São Paulo para enfrentar o Santos, o lateral-direito Bruno concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O jogador falou sobre a possibilidade de iniciar a partida deste domingo, já que Zeca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 2 também projetou o que esperar do confronto e destacou a busca da equipe pela vitória fora de casa.

Para Bruno, apesar do seu último jogo ter sido contra a Chapecoense, a ideia é retornar, mas não foi direto. “Tenho certeza de que quem o professor colocar vai ajudar”, afirmou. “Temos que ser inteligentes para buscar os três pontos”, disse o jogador.

Rodrigo Lindoso também falou, na sexta (24) sobre a dificuldade fora de casa. “Se for analisar bem, foram basicamente dois jogos do Brasileiro. Na Libertadores, só não ganhamos um. Nós temos um parâmetro bom das outras competições.”

Sobre enfrentar o Santos de Sampaoli, disse que é possível enfrentar. “Sabemos que teve uma badalação grande pelas partidas. Mas a gente já mostrou com equipes parecidas, como o River, que podemos bater de frente”, afirmou.

Deixe seu comentário: