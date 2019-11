Inter buscará contratação de meia do River Plate a pedido de Eduardo Coudet

*Valéria Possamai

Mesmo sem ser anunciado oficialmente pelo Inter, Eduardo Coudet será o comandante do elenco em 2010. E, o treinador, que ainda está no Racing, já solicitou à direção colorado um dos primeiros reforços para o time: Nacho Fernández.

De acordo com o comunicador da Rádio Grenal Carlos Lacerda, o meia do River Plate é um dos pedidos de Coudet para a próxima temporada. O atleta de 29 anos, tem contrato até junho de 2021 com o clube argentino, e também tem sondagens do futebol europeu.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas