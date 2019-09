Inter comemora vitória “maiúscula” e projeta decisão na Copa do Brasil: “Jogar com estratégia”

*Valéria Possamai

Às vésperas de uma decisão da Copa do Brasil, uma vitória não poderia ser algo melhor para elevar o nível de confiança. E, foi assim, o roteiro do Inter no final de semana. Jogando com reservas, a equipe venceu o Atlético-MG, fora de casa, garantindo três pontos que deixam o time entre os quatro primeiros na tabela, ao final deste primeiro turno do Brasileirão.

Com a disputa do título da Copa do Brasil marcada para a quarta-feira, o grupo colorado esteve novamente dividido em duas frentes. Em Belo Horizonte, apenas os jogadores considerados reservas foram relacionados. Enquanto isso, em Porto Alegre, o time titular seguiu trabalhando visando o duelo contra o Athletico-PR.

E, a delegação que esteve na capital mineira deu conta do recado. Contra o também Atlético, de Belo Horizonte, o time venceu o Galo por 3 a 1, no Horto. Pottker, duas vezes, e Neilton marcaram para o colorado. Já Bruninho, descontou para o time da casa.

O saldo ao final do duelo foi classificado como “vitória maiúscula”, pelo técnico Odair Hellmann. “Jogadores estão entregando tudo que tem, o máximo. Alguns momentos falhamos, mas são poucos. Parabenizar o grupo, atuação madura. Vitória maiúscula.”

Já pensando na decisão do título no Beira-Rio, contra o Athletico, o treinador aposta em um jogo de imposição para reverter o resultado de 1 a 0 sofrido no jogo de ida das finais. “A postura do Inter vai ser a mesma jogando no Beira-Rio. Teremos muito cuidado com situações de contra-ataque. É um jogo de paciência, não de lentidão, mas de imposição. Vamos jogar com estratégia.”

O discurso de reversão da desvantagem também foi destacado pelo vice de futebol, Roberto Melo: “Ansiedade é um fator que pode atrapalhar nós e eles. Sabemos das dificuldades, mas temos a força do Beira-Rio. Vamos buscar a vitória até o último segundo.Temos condições de reverter e fazermos um grande jogo junto do nosso torcedor.”

Depois da rodada do Campeonato Brasileiro, tudo é Copa do Brasil na semana do Inter. Nesta segunda-feira, o time se reapresenta no CT Parque Gigante.

Durante o final de semana, os titulares trabalharam no CT colorado. D’Alessandro, que chegou a sentir um desconforto, foi confirmado para a decisão pelo próprio técnico Odair.

