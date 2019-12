Inter Inter conclui acerto com Rodinei e anúncio deve ocorrer em breve

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Lateral, que estava no Flamengo, chega por empréstimo de uma temporada Foto: (Gilvan de Souza / Flamengo) Foto: (Gilvan de Souza / Flamengo)

O Inter está próximo de anunciar seu primeiro reforço para 2020. Trata-se do lateral-direito Rodinei, que atou pelo Flamengo, e chega a Porto Alegre por empréstimo de uma temporada. A oficialização pode ocorrer ainda neste semana. A informação é da Rádio Grenal.

Além de Rodinei, a direção do colorado também tem negócio encaminhado com o volante Musto, que pertence ao Tijuana, do México, e atualmente está no Huesca, da segunda divisão da Espanha. O jogador de 32 anos trabalhou com Eduardo Coudet no Rosario Central e é pedido do técnico.

Ainda no mercado de transferências, o Inter ainda mira, ao menos, cinco contratações. A lateral-esquerda e o meio-campo são as posições prioritárias.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

