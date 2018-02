Os números não deixam dúvidas. Exemplo no vestiário e ídolo da torcida, D’Alessandro segue quebrando marcas com a camisa do Inter. Ao liderar o time na virada por 3 a 1 sobre o Juventude na noite de quarta-feira, em jogo pela 7ª rodada do Gauchão, com passes para os três gols conquistou mais uma: 100 assistências pelo Colorado.

