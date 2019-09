Inter descarta negociação de lateral Heitor, alvo do Sport

*Valéria Possamai

Heitor, lateral-direito do Inter, deve seguir em Porto Alegre. Alvo de interesse do Sport, que viajou até a capital gaúcha, o jovem teve a presença assegurada pelo diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira, o dirigente afirmou que o clube não tem interesse em fazer negócio com o atleta.

“É um jogador que vem crescendo demais. É óbvio que não temos nenhum interesse (em negociá-lo). É um atleta que vem muito bem e que acho que em 2020 terá mais oportunidades”, destacou Caetano.

Aos 18 anos, o jovem ganhou oportunidade entre os profissionais no início da temporada. Heitor foi promovido ao principal para virar mais uma opção para a lateral-direita, que na ocasião tinha apenas Zeca, já que Fabiano havia retornado para o Palmeiras.

Com o time principal, Heitor soma quatro jogos como titular no Brasileirão. Com atuações seguras, o jovem chamou a atenção e já ganhou a confiança dos torcedores. Despertando interesse do Sport.

O presidente do clube pernambucano, Milton Bivar, estará em Porto Alegre, nesta quarta-feira, para uma reunião, onde tentará tratar oficialmente do interesse por um empréstimo do jogador.

