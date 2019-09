Inter divulga orientações para troca de ingressos e cadastramento biométrico para torcedores que estarão na Arena da Baixada

*Valéria Possamai

Aos colorados que estarão na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira, para o jogo de ida das finais da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, o Inter divulgou algumas informações para o procedimento de troca de voucher e cadastramento biométrico que envolve a retirada do ingresso definitivo. Os torcedores esgotaram a carga destinada de 2.300 entradas.

Seguem as orientações:

O torcedor deve efetuar a troca do voucher, gerado na compra do ingressos pela internet, pelo voucher paranaense, que dará direito ao ingresso. A troca deve ser efetuada no Beira-Rio ou no Ponto de Encontro em Curitiba (local a ser definido). A bilheteria do Gigantinho estará efetuando a troca neste domingo e na próxima segunda-feira, dias 8 e 9 de setembro, das 10h às 18h.

A troca do voucher retirado no Beira-Rio será feita diretamente na Arena da Baixada, mediante apresentação de documento de identificação. No estádio, serão feitos cadastramento biométrico e retirada do ingresso definitivo.

Período de cadastramento biométrico e troca do voucher:

Local: Arena da Baixada

09/09/2019 a 11/09/2019, das 10 às 18h

11/09/2019 até 21h30

O torcedor pode realizar um pré-cadastro para agilizar o processo de cadastramento biométrico através deste link.

