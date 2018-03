Inter e Caxias empatam sem gols em jogo-treino

O Internacional recebeu o Caxias na manhã deste sábado (31) para um jogo-treino no estádio Beira-Rio. Apesar do empate sem gols, foi um bom teste para o time colorado que se prepara para as competições nacionais na sequência da temporada (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil). A equipe volta a treinar na segunda-feira, com atividades em dois turnos.

A forte chuva não espantou a fanática torcida colorada, que compareceu em bom número para apoiar a equipe de Odair Hellmann. Apesar de ser um jogo-treino e não valer nada oficialmente, a partida foi bastante disputada dentro de campo. A arbitragem ficou por conta de Júlio Neto, auxiliado por Michael Stanislau e Evander Bica.

Na primeira etapa, o Inter apostou bastante nas jogadas pelo flanco direito, utilizando a movimentação de D’Alessandro, que partia da direita para o centro e liberando o flanco para a velocidade de Ruan. O lateral direito acabou sentindo lesão e foi substituído por Fabinho. O Internacional atuou nos primeiros 45 minutos com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Ruan (Fabinho), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; D’Alessandro, Wellington Silva e Roger.

A chuva apertou ainda mais para o segundo tempo, mas o Colorado buscou aumentar o ritmo. O técnico Odair Hellmann lançou uma formação totalmente modificada, com a exceção de Fabinho que seguiu na direita: Daniel; Fabinho, Klaus, Thales e Uendel; Gabriel Dias, Charles e Camilo; Marcinho, Rossi e Nico López. O trio ofensivo buscava jogadas de velocidade, com alternância constante de posicionamento entre Rossi e Marcinho, principalmente. Apesar da pressão colorada até os minutos finais, o placar se manteve inalterado.

O próximo compromisso oficial do Inter é contra o Vitória, pela Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o dia 11 de abril, às 19h30, no Beira-Rio.

