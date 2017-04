Inter e Cruzeiro de Porto Alegre fazem jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho

Internacional e Cruzeiro-POA realizam nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Beira-Rio, o jogo de ida das quartas de final do Gauchão. O Colorado, além de buscar o sétimo campeonato consecutivo, espera que a data do resultado do caso Victor Ramos fique para trás e sirva como dia de festa, já que é aniversário do estádio Beira-Rio. O gigante completa 48 anos hoje.

Inter e Cruzeiro vão se enfrentar três vezes seguidas no Gauchão. Depois de perder na última rodada da primeira fase, o Inter espera reverter a situação. A volta acontece no domingo (9), às 16h, em Gravataí, no Estádio Antônio Viera Ramos, em Gravataí.

O volante Edenilson, apresentado na última semana, deve estrear pelo Inter, e o lateral Carlinhos também retorna à equipe. O goleiro Danilo Fernandes, no entanto, fica de fora por aproximadamente 60 dias devido a uma fratura no pé. Lesionados, Paulão e Charles também não jogam.

O Cruzeiro vem de vitória e quer manter a vantagem. Fez 2 a 1 em cima do Inter, contando com John Lennon e Sander, porém este não estará em campo, suspenso pelo terceiro amarelo.

Daniel Bins apitará Inter x Cruzeiro-POA, auxiliado por Elio Nepomuceno Andrade Júnior e Maurício Coelho Silva Penna.

Escalação provável: Inter – Técnico Antônio Carlos Zago

Marcelo Lomba, William, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Carlinhos, Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel, D’Alessandro, Nico López e Brenner.



Cruzeiro – Técnico Ben-Hur Pereira

Deivity, John Lennon, Dão, Vladimir e Otávio, Tawan, Lucas Martins, Ronaldo Três e William Kozlowski, Thiago Alagoano e Lucão.

Comentários