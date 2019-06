Inter e Grêmio decidem semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20

*Valéria Possamai

Neste sábado (15), Inter e Grêmio fazem o primeiro duelo pelas semifinais do Campeonato Gaúcho Sub-20. A partida ocorre às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, com transmissão da Rádio Grenal.

Campanha do Grêmio

O tricolor terminou a primeira fase com a melhor campanha da competição. Invicto, somou 31 pontos, com 9 vitórias e 4 empates conquistados.

Nas quartas de final, os comandados de Cesar Lopes garantiram vaga após vencer por 6 a 0, no agregado, o Brasil de Pelotas. No primeiro jogo, venceu por 2 a 0 em Pelotas. Na partida de volta, goleou por 4 a 0 em jogo disputado no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os gols foram marcados por Fabio, Rildo, Elias e Savio.

Campanha do Inter

Com 24 pontos somados, os colorados terminaram a primeira fase na quinta colocação. Foram 7 vitórias, três empates e três derrotas em três rodadas disputadas.

A classificação às semifinais veio diante do Juventude. Na primeira partida, os times empataram em 2 a 2. No jogo de volta, com dois gols de Caio, o colorado triunfou e garantiu vaga.

A primeira partida das semifinais ocorre neste sábado, às 15h, em Alvorada. O jogo de volta está marcada para a próxima quarta-feira (19), no estádio Hélio Dourado. A outra semifinal será disputada entre Guarani e São José.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

