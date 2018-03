Inter e Grêmio se enfrentam no primeiro Gre-Nal do ano

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (11) pelo Campeonato Gaúcho. O primeiro clássico Gre-Nal deste ano, de número 413, inicia às 17h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e promete fortes emoções.

O Colorado lidera a competição, com 18 pontos, e já garantiu a sua classificação para a próxima fase do Estadual. Já o Tricolor, em oitavo lugar na tabela, com 13 pontos, dependerá de resultados paralelos para avançar no torneio caso empate ou perca a partida.

Cerca de 45 mil torcedores devem comparecer ao estádio neste domingo de sol e calor na Capital gaúcha. A EPTC preparou um esquema especial de trânsito para o jogo. A partir das 15h, a linha Especial Futebol, com 12 ônibus, sai do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio, com veículos destinados à torcida colorada. Igualmente serão disponibilizados ônibus para os gremistas, com saída da rua Siqueira Campos com a rua Uruguai. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi, também serão reforçados para o evento.

A área de lazer, entre a Rótula das Cuias e a avenida Padre Cacique, fica liberada para o trânsito de veículos a partir das 13h. Após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) terá sentido único em direção ao Centro, com o monitoramento dos agentes. Os motoristas que desejarem evitar as imediações do estádio poderão utilizar, como alternativas para a Zona Sul, a Terceira Perimetral ou seguir pela avenida Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.

Deixe seu comentário: