O Inter empatou em 1 a 1 com o Ceará e segue com chances de título no Campeonato Brasileiro

Jogando em Fortaleza na tarde desse domingo, pela trigésima-terceira das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Inter empatou em 1 a 1 com o Ceará. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo: Leandro Damião abriu o placar aos 15 minutos e Ricardinho igualou aos 42 minutos.

Com esse resultado, o Colorado se mantém em segundo lugar na tabela, com 62 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras (que também empatou com o Atlético-MG), dois à frente do Flamengo (que no sábado havia perdido para o Botafogo) e quatro a mais que o Grêmio (que venceu o Atlético-MG, retornando ao G4). Já o Ceará subiu para a décima-quarta posição, afastando-se da zona do rebaixamento.

Na próxima quinta-feira, o Saci se reencontra com a torcida do clube no estádio Beira-Rio, onde o time permanece invicto o Brasileirão. O adversário da vez é o América-MG, às 21h, em partida com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Faltando cinco rodadas para o final da competição, o Inter tem 17 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com 45 gols marcados, 25 sofridos e um aproveitamento de 62,6%.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Marcelo Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Rossi), D’Alessandro (Wellington Silva), Nico López e Leandro Damião (William Pottker).

Já o Ceará, sob o comando do gaúcho Luiz Carlos “Lisca” Lorenzi, escalou Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves, Felipe Jonatan, Edinho (Juninho), Richardson, Leandro Carvalho, Ricardinho (Eder Luis), Calyson (Cardona) e Arthur.

Deixe seu comentário: