Inter encaminha modificação no acordo com a Turner por direitos de transmissão

Inter e Turner chegaram a um novo modelo de contrato para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro em TV Fechada, para 2019 e 2020. Recentemente, o clube chegou a tratar de uma rescisão de contrato com a empresa que é detentora da transmissão dos canais do Esporte Interativo, por entender que haveria uma redução da exposição da imagem com o encerramento da transmissão do canal. No entanto, a empresa ofertou uma compensação financeira, aceita pela direção colorada. O negócio ainda precisa de confirmação oficial.

Com o novo acordo, os jogos do Inter, em TV Fechada serão transmitidos nos canais Space e TNT. Na TV aberta, as transmissões seguem nos canais da Globo. As partidas também estarão no pay-per-view.

Além de Inter, Athletico Paranense, Bahia, Ceará, Fortaleza, Palmeiras e Santos também tem contrato de transmissão com Turner.

