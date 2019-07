Inter encerra preparação para enfrentar o Nacional com treino recreativo e indício de Bruno como titular

*Valéria Possamai

O Inter encerrou nesta terça-feira (30) a preparação para encarar o Nacional, pela decisão das oitavas de final da Copa Libertadores. O último treino esteve marcado pelo tradicional “rachão”, mas com um indício de quem deve ocupar a vaga na lateral-direita, principal dúvida quanto à formação do time.

A última atividade ocorreu na parte no CT Parque Gigante. Os jornalistas tiveram o acesso quando era realizado o treino recreativo, em clima animado dos atletas. Com escalação praticamente definida, a única dúvida fica por conta da lateral-direita. Zeca, que está recuperado, volta a disputar a posição com Bruno, que vinha atuando como titular.

Os dois jogadores participaram normalmente do trabalho. Contudo, durante o treinamento de cobranças de pênaltis, apenas Bruno estava entre os cobradores, o que pode indicar a opção do técnico Odair Hellmann.

Com a vitória no jogo de ida, o colorado precisa de apenas um empate para seguir às quartas de final. Para o confronto contra os uruguaios, a provável escalação tem: Marcelo Lomba; Bruno (Zeca), Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero.

Ingressos esgotados

Não há mais ingressos disponíveis para Inter e Nacional. Os colorados esgotaram as entradas e 47 mil torcedores são esperados para o duelo desta quarta-feira, que pode representar novo recorde de público no Beira-Rio.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Inter e Nacional pela Rádio Grenal, FM 95,9.

