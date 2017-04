Inter enfrenta neste domingo o Cruzeiro-RS em vantagem na busca de uma vaga nas semifinais do GauchÃ£o

Com a vantagem de 3 a 1 conquistada na quinta-feira no estádio Beira-Rio, o Inter volta a enfrentar o Cruzeiro-RS neste domingo, em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida começa às 16h, no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. O Colorado do técnico Antônio Carlos pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, confirmará a sua classificação.

A preparação para o duelo foi encerrada na manhã desse sábado no hotel Vila Ventura, em Viamão, onde o elenco está concentrado. A atividade foi fechada à imprensa. Charles e Paulão, lesionados, ficam de fora da partida. Já Edenilson, que estreou na última quinta-feira, pode manter uma sequência no time titular.

Em caso de classificação, o Inter enfrentará o vencedor de Juventude e Caxias. O clássico da Serra Gaúcha acontece às 11h deste domingo no estádio Centenário. Na primeira partida, o placar terminou empatado sem gols.

