Inter enfrenta o Atlético-MG na noite desta quarta no Beira-Rio

O Internacional enfrenta na noite desta quarta-feira (26), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Atlético-MG, por uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h45 e a partida de volta ocorre na próxima semana, no estádio Independência.

Depois de eliminar o Fortaleza e o Santos nas fases anteriores da Copa do Brasil, o Inter agora tem o Galo pela frente, que eliminou Ponte Preta e Juventude. O time gaúcho acredita que a vantagem de jogar em casa será fundamental na busca pelo resultado positivo. Nos últimos quatro jogos no Beira-Rio, foram quatro vitórias.

A preparação para o confronto foi encerrada na tarde desta terça, no Beira-Rio. O grupo colorado fez um treinamento tático, no qual o técnico Celso Roth esboçou a equipe para o duelo decisivo na Copa do Brasil com: Danilo; Fabinho, Alan, Paulão e Geferson; Dourado, Eduardo Henrique, Alex, Anderson e William; Aylon.

Anselmo e Marcelo Lomba, que já atuaram por outros clubes na competição, são desfalques. Assim como Nico López, Ariel, Fernando Bob, Marquinhos e Eduardo, machucados. Em compensação, Alex, que cumpriu suspensão no Gre-Nal, volta a equipe colorada.

