Inter enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil nesta quarta-feira

Vencer o Fortaleza a partir das 21h45min desta quarta-feira (31), pela Copa do Brasil, pode significar uma retomada para o Inter. Mesmo que a partida seja válida pela Copa do Brasil, a equipe está emocionalmente afetada pelas 14 rodadas sem vitórias no Brasileirão e a consequente inclusão na zona de rebaixamento.

Ganhar o confronto diante dos cearenses tem muito mais significado do que uma vantagem na luta por vaga às quartas de final. O Colorado precisa usar o jogo para acertar peças e reencontrar o caminho dos triunfos.

Pensando nisso, o técnico Celso Roth promoveu algumas alterações. Ceará será preservado, o que fará William regressar para a lateral direita. Aylon entra no time e fará companhia a Nico López na peça ofensiva. O uruguaio anda descontente por não estar recebendo as chances esperadas. Eduardo Sasha, que vem tendo uma produção baixíssima, saiu da equipe. Outra mudança é a inclusão de Geferson na lateral esquerda.

O Inter cogita a contratação do veterano Emerson Sheik, de 37 anos. O jogador está na reserva no Flamengo e não está sendo praticamente aproveitado.

Inter: Danilo; William, Paulão, Ernando e Geferson; Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico e Aylon. Técnico: Celso Roth.

Fortaleza: Ricardo Berna; Railan, Lima, Edimar e Bruno Melo; Juliano, Pio, Corrêa, Everton e Sobralense; Anselmo.

Técnico: Marquinhos Santos.

Local: Estádio Beira-Rio. Quando: Quarta-feira (31). Horário: 21h45min. Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, com Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (trio de Minas Gerais). Na TV: Rede Globo.

Comentários