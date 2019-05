Inter enfrenta o Santos neste domingo pelo Brasileirão; confira a provável escalação

Após vencer o Paysandu, por 3 a 1, na última quinta-feira (23), no estádio Beira-Rio, o Internacional volta a campo, neste domingo (26). A vitória na estreia da Copa do Brasil, deixa o time com moral para buscar um bom resultado na Vila Belmiro, contra o Santos, pelo Brasileirão.

A partida acontece a partir das 16h e é válida pela sexta rodada do campeonato. A emoção fica por conta do confronto direto, já que o Colorado é o quinto na tabela, com nove pontos, atrás do Peixe, que aparece como quarto colocado, com 10 pontos.

Alguns desfalques já são certeza para o confronto. Odair Hellmann não terá Zeca em campo, já que o lateral está suspenso. Pelo mesmo motivo, Jorge Sampaoli não poderá contar com o volante Alison, nem com o atacante Derlis González.

A arbitragem ficará por conta de Rodolpho Toski Marques, com os assistentes Bruno Boschilia (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos.

Prováveis escalações

Internacional

Marcelo Lomba; Bruno, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, D’Alessandro (Guilherme Parede ou Sarrafiore) e Nico López; Paolo Guerrero.

Santos

​Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas (Carlos Sánchez) e Jean Mota (Cueva); Rodrygo e Eduardo Sasha.

Você confere o minuto a minuto da partida aqui em O Sul e a cobertura completa na Rádio Grenal, FM 95,9.

