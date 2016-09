Inter enfrenta o Santos pela Copa do Brasil nesta quarta-feira

Com a cabeça no Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Santos às 19h30min desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Vivendo o pior momento de sua história, com a Série B assombrando os colorados, a pressão sobre jogadores e dirigentes é cada vez maior e assustadora.

Depois de o diretor executivo Newton Drummond receber ameaças de morte na segunda-feira (26), nesta terça (27) foi a vez do vice de futebol Fernando Carvalho sofrer ameaças. As paredes do prédio onde funciona o escritório de Carvalho foram pichadas: “Sem B ou morte”.

É nestas condições e com um time praticamente reserva que o Inter enfrenta o Peixe pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Da formação que perdeu para o Atlético-MG, apenas três jogadores estarão em campo no litoral paulista: Danilo Fernandes, Ernando e Fernando Bob. A diretoria garante que uma derrota não terá interferência na permanência de Celso Roth no clube.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vecchio, Copete e Rodrigão. Técnico: Dorival Jr.

Inter: Danilo Fernandes; Rak, Ernando, Eduardo e Artur; Fabinho, Bob, Eduardo Henrique, Valdívia e Seijas; Nico López. Técnico: Celso Roth.

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). Quando: Quarta-feira. Horário: 19h30min. Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE), com Alessandro A. Rocha de Matos (BA-Fifa) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

