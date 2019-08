Inter ganha “alívio” no calendário antes de sequência de decisões na Copa do Brasil e Libertadores

*Valéria Possamai

Em meio a disputa simultânea das três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o elenco do Inter ganhou um respiro no calendário. Com a disputa da outra semifinal entre Grêmio e Athlético-PR, o time terá a semana livre de treinamentos até o sábado, data do compromisso com o Fortaleza.

O grupo se reapresenta nesta terça-feira, às 15h30, no CT Parque Gigante, quando reinicia os treinamentos. Após o empate em 0 a 0 com o Corinthians, o time recebeu um dia folga.

Além do compromisso pelo Campeonato Brasileiro, a semana cheia de treinos também servirá de preparação para as decisões que ocorrerão em sequência na Copa do Brasil e Libertadores. Classificado às quartas de final do torneio continental, o Inter enfrenta, na próxima quarta-feira (21), o Flamengo, no Maracanã, abrindo a fase de mata-matas. O jogo de volta já acontece na semana seguinte, dia 28, no Beira-Rio.

No calendário colorado já está previsto para o início de setembro, a decisão da vaga às finais da Copa do Brasil. No dia 4 de setembro, ocorre o jogo de volta das semifinais contra o Cruzeiro. No primeiro jogo, o time saiu do Mineirão com uma vitória por 1 a 0.

A semana sem compromissos de jogos também é comemorada nos bastidores visando a recuperação de jogadores. Rodrigo Lindoso, que precisou entrar no “sacrifício” contra o Cruzeiro, ainda se recupera de uma torção no tornozelo.

Edenilson é outro nome em pauta no Departamento Médico. O jogador deixou o Mineirão sentiu uma fisgada no músculo adutor da coxa direita e seguirá sendo reavaliado.

A programação do colorado prevê treinamentos em Porto Alegre até a quinta-feira, quando a delegação embarca para Fortaleza. Na sexta-feira, o técnico Odair Hellmann comanda um último treino já em solo cearense. No sábado, às 17h, ocorre o duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

