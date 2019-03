Inter inicia venda de ingressos para festa de 110 anos

A partir desta sexta-feira, iniciam as vendas de ingressos para a celebração de aniversário dos 110 anos de fundação do Inter e dos 50 anos do estádio Beira-Rio. O Jantar de Aniversário ocorrerá no dia 4 de abril, na Casa NTX, em Porto Alegre. O ingresso custa R$ 170,00 (por pessoa). As vendas para os sócios ocorrerão, com prioridade, nos dias 29, 01 e 02 de abril, diretamente no estádio Beira-Rio. Confira mais informações abaixo.

Evento: Jantar de Aniversário

Local: Casa NTX – Avenida das Indústrias, 1395 – Bairro Anchieta – Porto Alegre

Data: 04 de abril, quinta-Feira – 20h30

Traje: Passeio

Valor: R$ 170,00 (por pessoa)

Atrações: Banda Dublê – Vinicius Neto(Sax) e DJ Analú

– Bebidas incluídas

– Parcelamento no cartão

– Estacionamento gratuito com manobrista

Contato e vendas diretamente no Clube – Sala 4 – Corredor da Administração.

(51) 99189.4136 – Das 14 às 18 horas

Deixe seu comentário: