Inter: Moledo chega a Porto Alegre

A insistência colorada para antecipar a liberação de Rodrigo Moledo, do Panathinaikos, surtiu efeito. Com pré-contrato já firmado com o clube, o zagueiro de 30 anos desembarcou em Porto Alegre na manhã dessa segunda-feira e destinou a tarde para realizar exames médicos no CT do Parque Gigante. Com o aval das avaliações clínicas e físicas, o defensor assinará novo contrato com o Colorado.

