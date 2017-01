Inter perde Ãºltimo jogo-treino antes da estreia no GauchÃ£o

O grupo colorado disputou o segundo e último jogo-treino da pré-temporada contra o Tubarão-SC, na tarde desta terça-feira, encerrando o período de preparação no Hotel Vila Ventura, em Viamão. Dividida em quatro tempos de 30 minutos, a partida acabou com vitória de 2 a 1 da equipe catarinense – Alex Nemetz abriu o placar para o adversário, Aylon empatou, mas Marcos Vinícius fez o segundo.

A quarta-feira será de repouso após 13 dias ininterruptos de atividades. A partir de quinta-feira, os jogadores passam a treinar no CT do Parque Gigante para a reta final de trabalhos antes da estreia no Gauchão, no domingo (29), contra o Veranópolis, no Estádio Antônio David Farina.

O técnico Antônio Carlos Zago testou três formações no jogo-treino. Nas duas primeiras etapas, o Inter atuou com: Marcelo Lomba; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, D’Alessandro, Seijas, Diego, Roberson.

No terceiro tempo, o Colorado teve: Keiller; Junio, Klaus, Neris e Artur; Charles, Eduardo Henrique, Andrigo e Gustavo Ferrareis (Aylon) e Nico López; Brenner. O Tubarão fez 1 a 0 com Alex Nemetz, aos 17min da terceira etapa.

No último tempo, uma nova escalação do Inter foi a campo: Daniel; Alemão, Ortiz, Paulão e Iago; Anselmo, Charles, Andrigo, Nico e Aylon; Brenner. O time colorado buscou o empate aos 22min, quando Aylon aproveitou o rebote de um chute de Nico López e igualou o placar. Porém, no apagar das luzes, Marcos Vinícius fez o segundo gol e garantiu a vitória dos catarinenses no jogo-treino.

