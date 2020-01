Inter Inter prorroga contrato de José Aldo por mais seis meses

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O novo vínculo se estende até o final de junho, com opção de compra Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter anunciou a renovação de empréstimo com meio-campista José Aldo. O novo vínculo se estende por mais seis meses, até o final de junho, com opção de compra junto ao Guarani de Palhoça.

José Aldo está no Inter desde abril de 2018. Oriundo do Palmeiras, disputou Campeonato Gaúcho Sub-20 (Campeão) Torneio Blue Stars/FIFA (3° lugar), Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Vice-campeão), Copa Wianey Carlet e Copa Ipiranga Sub-20. No ano passo, José Aldo foi promovido ao elenco principal. Estreou no profissional na vitória diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na equipe sub-23, também participou da conquista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

“O ano de 2019 foi de amadurecimento e busquei aproveitar e aprender muito a cada dia no grupo profissional. A continuidade mostra que o Clube acredita em mim e vou seguir trabalhando forte, para estar pronto para colaborar quando for chamado”, declarou José Aldo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

