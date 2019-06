Inter recebe o Bahia pela última rodada antes da parada para a Copa América; veja a provável escalação

*Valéria Possamai

O Beira-Rio recebe nesta quarta-feira (12) a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América. Inter e Bahia duelam às 21h30, com transmissão da Rádio Grenal.

Para o jogo, o técnico Odair Hellmann conta com o desfalque na defesa. Emerson Santos levou o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição. Rodrigo Moledo que seria seu substituto, contudo, ainda segue em recuperação. Assim, Roberto deve formar a dupla de zaga com Víctor Cuesta.

Edenilson, que chegou a ser dúvida durante a semana com de dores musculares, não sofreu nenhuma lesão e participou do último treino, nesta terça-feira. Sendo assim, deve estar em campo nesta noite.

A equipe deve contar com novidade no ataque. D’Alessandro deve retornar ao time na vaga de Guilherme Parede.

Nas demais posições, Odair deve manter a mesma base a mesma base de time, com Uendel na vaga de Iago, que está com a Seleção Olímpica e, Rafael Sobis, no lugar de Paolo Guerrero, que está com a Seleção Peruana.

O provável Inter para enfrentar o Bahia, tem: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Víctor Cuesta e Uendel; Edenilson, Rodrigo Lindoso, Nonato; D’Alessandro, Nico López; Rafael Sobis.

Transmissão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: