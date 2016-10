Inter recebe o Santa Cruz no Beira-Rio com a meta de se afastar da zona de rebaixamento

Após poupar titulares no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, o Internacional terá força praticamente máxima neste sábado (29). O rival é o Santa Cruz, no Beira-Rio, às 18h30min, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Tricolor pernambucano tenta evitar o descenso, que pode ser sacramentado no início desta noite.

O Internacional vem em bom momento no Brasileirão – são três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas –, mas é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos. A missão colorada é seguir vencendo diante do seu torcedor, o que tem ocorrido desde o “pacto” por seis triunfos nos seis jogos restantes no Beira-Rio. Como ainda fará mais dois jogos em casa, a diretoria colorada que, alcançando 46 pontos, o time permanecerá na elite.

E para triunfar contra o Santa Cruz, o Inter terá força praticamente máxima. O técnico Celso Roth, que havia preservado titulares no jogo contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, voltará a escalar os principais jogadores com exceção da dupla de volantes Rodrigo Dourado e Anselmo, que cumprirá suspensão. (Agência Lance)

Comentários