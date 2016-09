Inter recebe o Santos nesta quinta-feira, no Beira-Rio

A partir de agora, cada ponto somado ou perdido pelo Inter significa um passo na direção da permanência na Série A do Campeonato Brasileirão ou rumo ao inferno vergonhoso da Segundona. Por isso, a partida desta quinta-feira contra o Santos às 21h, no Beira-Rio, é importantíssima para as pretensões coloradas para 2017.

Vencer e ganhar são os únicos dois verbos aceitáveis para o Inter. Empatar e perder são vocábulos proibidos. O técnico Celso Roth sabe que tem a responsabilidade de livrar o time do desastre a qualquer custo e trata de armar seu time da melhor forma possível, sem medir esforços, para o embate contra o Peixe.

Roth comandou treino nesta quarta-feira (07), em que cuidou de todos os detalhes, minuciosamente para que nada escape do controle. A equipe está definida, sem mistérios. Anselmo será o volante no lugar de Rodrigo Dourado. E Aylon segue no ataque.

INTER

Danilo; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.

Técnico: Celso Roth.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Beira-Rio. Quando: Quarta-feira (08/09). Horário: 21h. Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF), com Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Reinaldo Nascimento Junior (DF). Na TV: PPV.

