Inter recebe o Vasco nesta quarta-feira (13/06) no Estádio Beira-Rio

Nesta quarta-feira (13/06), o Inter recebe o time do Vasco pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Os torcedores que irão ao jogo já podem garantir sua vaga no Edifício-Garagem do Beira-Rio, estacionamento que oferece 3 mil vagas, sendo 2 mil cobertas. Ao reservar a vaga antecipadamente o torcedor evita filas no acesso, pois a liberação é feita por QRCode, e também garante desconto (confira abaixo os valores).

Após a compra, que deve ser feita exclusivamente pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario até o dia anterior ao jogo, o usuário recebe um e-mail de confirmação com o QRCode, que pode ser apresentado de forma impressa ou pelo celular no momento do acesso. É importante que o usuário verifique nesse e-mail qual entrada deverá utilizar para acessar o Edifício-Garagem. A partida está programada para as 21h45, no Estádio Beira-Rio (Avenida Padre Cacique, 891).

Os ingressos para o Coração do Gigante (antigo Beira-Rio Premier Club) podem ser adquiridos pelo site coracaodogigante.com.br ou a partir desta segunda-feira (11), na bilheteria física localizada no andar térreo do Edifício-Garagem. Confira abaixo os horários de funcionamento da bilheteria e valores:

>> BILHETERIA

Dia 11/06: das 10h às 18h

Dia 12/06: das 10h às 18h

Dia: 13/06: das 10h até às 22h30

Deixe seu comentário: