Inter só respira a “Copa do Mundo” deste sábado no Beira-Rio

O Inter respira e só pensa no Figueirense, adversário deste sábado (01), no Beira-Rio. O time catarinense é concorrente direto do Colorado para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A direção do Inter não esconde que a partida da 28ª rodada é tratada como uma verdadeira final de “Copa do Mundo”. A expectativa do clube é que 40 mil torcedores incentivem a equipe até o triunfo. Nesta quinta (29), 33 mil lugares já haviam sido reservados.

A promoção do Inter de entrada gratuita para o associado neste sábado segue até a capacidade do Beira-Rio ser preenchida, ou seja, chegar aos 48 mil espectadores.

O vice de futebol, Fernandão Carvalho, não entrega os pontos. O dirigente reconhece que este jogo é decisivo para o futuro do Inter. “É neste fim de semana que acontece a nossa decisão. Será a nossa primeira grande partida em que o Beira-Rio estará lotado. Precisamos do torcedor. Estamos em uma situação difícil. E a nossa história está em jogo e não podemos manchá-la. Nós vamos sair deste momento”, prometeu Carvalho.

Nos cálculos dos dirigentes, o Inter precisa vencer seis compromissos para não ser rebaixado. Restam 11 jogos para o fim do Brasileirão. O Inter é o 18º colocado na tabela, com 27 pontos. O Figueira aparece no 16º lugar (31 pontos).

Gabiru vive

O autor do gol do título mundial do Inter está vivo. Adriano Gabiru afirmou nesta quinta que se surpreendeu com diversas ligações telefônicas recebidas por ele. As pessoas o questionavam se estava vivo mesmo. Um boato espalhado pelas redes sociais dizia que o ex-jogador colorado teria morrido em um acidente de carro.

“Estou aqui, vivo, forte e com fé em Deus”, comentou o ex-atleta de 39 anos, que está em Curitiba.

Em dezembro deste ano, o Inter vai promover uma festa pelos dez anos da conquista do Mundial diante do Barcelona. Gabiru antecipou que vai estar na festa e mostrar que está “mais vivo do que nunca”, como disse após saber do desagradável rumor.

