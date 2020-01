Inter Inter solicita retorno de meia emprestado ao futebol português

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Richard, que está no Tondela, foi destaque na Copa São Paulo em 2018 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter busca o retorno do meia Richard. O jogador, cria das categorias de base, foi promovido ao profissional em 218, mas não teve aproveitamento. Desde o ano, depois de passar pelo Vila Nova, foi emprestado ao Tondela, de Portugal. E, a direção busca antecipar o término de empréstimo com os portugueses válido até junho deste ano, para ser mais uma opção para o Eduardo Coudet.

Richard surgiu para os profissionais em 2018, após ser destaque na campanha do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador chegou a estrear com a camisa colorada na disputa do Gauchão daquele ano, na partida contra o São Luiz, mas acabou não sendo aproveitado. Em 2019, iniciou a temporada com o elenco principal, mas logo foi emprestado ao Vila Nova, até chegar em Portugal.

O jogador está no clube desde a metade de 2019 e soma em 11 jogos, dois gols e uma assistências. O vínculo com os português iria até junho deste ano, sem opção de compra.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário