Inter tem oito alterações para partida contra o Fortaleza pela Copa do Brasil nesta quinta

O Inter protagoniza o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza nesta quinta-feira (22). Na Arena Castelão, às 19h15min, o técnico Celso Roth mandará a campo uma formação bastante modificada em relação ao time que perdeu para o América-MG por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (19). Serão oito modificações, sendo que apenas Danilo Fernandes, Paulão e Fabinho permanecem na equipe e enfrentam os cearenses. No duelo de ida, o Colorado goleou o adversário por 3 a 0 e pode perder até por dois gols de diferença agora.

No treino desta quarta (21) no estádio do Ceará, Roth colocou a escalação que deve atuar diante do Fortaleza no esquema 4-2-3-1. O meia Alex jogará na lateral pela esquerda, e Brenner receberá a primeira oportunidade como titular do Inter. Ceará retorna para a lateral oposta. Anderson foi um dos destaques do trabalho e está confirmado.

O vice de futebol Fernando Carvalho deu uma entrevista forte em Fortaleza. “Estamos aqui para falar de Copa do Brasil, mas é claro que todos nós estamos preocupados com o Campeonato Brasileiro. Por isso eu digo: não vamos cair. Eu também fico abatido, mesmo sendo talvez o mais experiente no clube atualmente. O presidente Vitório Piffero e o técnico Celso Roth também já passaram por várias situações. Eu sou o mais experiente, já passei por vitórias, derrotas. Ajudei a ganhar, ajudei a perder. E também fico perturbado. Mas mesmo abatido, eu não me entrego. Tenho certeza que não vamos cair”, desabafou Carvalho, que também explicou suas declarações recentes em relação a Seijas. “Ninguém é responsável sozinho. Ele (Seijas) é um grande jogador e está consciente da nossa situação, que temos que dar um pouco mais. Faz parte do amadurecimento de todos. Ninguém aqui é responsável. Somos todos responsáveis. Disse que ele teria errado dois passes, e esse nosso ambiente nos leva a essas coisas. Seijas, um dos principais jogadores que temos, cometeu um erro. Foi um equívoco meu, e me senti na obrigação de vir aqui e consertar isso”, completou Carvalho.

Fortaleza: Ricardo Berna; Felipe, Lima, Edimar e William Simões; Juliano, Corrêa, Daniel Sobralense, Éverton e Juninho (João Paulo); Anselmo. Técnico: Hemerson Maria.

Inter: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Eduardo e Alex; Fernando Bob e Fabinho; Gustavo Ferrareis, Anderson e Seijas; Brenner. Técnico: Celso Roth.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (Ceará). Quando: Quinta-feira. Horário: 19h15min. Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, com Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (trio de São Paulo). Na TV: SporTV.

