Inter tem treino com primeiro esboço de time para decisão na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

A terça-feira do Inter em Atibaia esteve marcada pela formação de time já visando o confronto de quartas de final da Copa do Brasil, este que será o primeiro compromisso de time no retorno para o segundo semestre de 2019.

No trabalho comandando pelo técnico Odair Hellmann foi possível identificar a escalação formada por Marcelo Lomba, Zeca, Roberto, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, D’Alessandro, Nico López e Rafael Sobis, no comando de ataque.

Em relação a este time há de se destacar algumas situações. Com relação a primeira linha defesa, a escolha por Roberto é tendo em vista a restrição de Emerson Santos, que não poderá atuar contra o Palmeiras, por conta do vínculo de empréstimo. A presença de Rodrigo Moledo ainda depende de sua recuperação.

Leia mais: Exclusivo: Presidente do Inter destaca “volta por cima” e projeta decisões no segundo semestre

Na lateral-esquerda, a escolha de Uendel é imediata já que Iago foi negociado para o futebol alemão.

Já recuperado, Rodrigo Dourado deve retornar ao meio-campo no primeiro jogo contra o time paulista no dia 10 de julho em São Paulo. Ainda na formação, destaque para Nonato, que deve se manter entre os titulares.

Enquanto aguarda a participação de Paolo Guerrero com a Seleção Peruana, na disputa da Copa América, Rafael Sobis é substituto imediato no comando de ataque.

Os demais jogadores trabalharam divididos em outros times. Nesta terça-feira, grupo ainda treina na parte da tarde.

Sequência como titular para Uendel

Com a negociação de Iago, o lateral-esquerdo terá oportunidade de ganhar sequência como titular. O próprio jogador falou em entrevista coletiva após o treino sobre a nova condição no time de Odair Hellmann. “Nessa questão de titular ou reserva, não trabalhamos isso no grupo, trabalhamos com o grupo. Saída de Iago vamos ter mais oportunidades. aproveitar da melhor maneira passível. Vamos ter um calendário cheio, vamos precisar de todo mundo, temos que no preparar bem, dificilmente vai jogar uma mesma equipe.”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: