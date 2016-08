Inter tenta acabar com sequência sem vitórias contra o Sport na Arena Pernambuco neste domingo

Após 13 partidas sem vitórias, o Inter tenta acabar com a fase negativa na partida contra o Sport Recife às 18h30min deste domingo (28), na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o 15º colocado, com 23 pontos. O adversário está no 12º lugar (26 pontos).

O técnico Celso Roth indicou a utilização do lateral direito William como um meio-campista aberto pela direita. Assim, Ceará vai atuar outra vez na lateral direita da equipe principal. O ataque terá Valdívia e Sasha. Nico López segue na suplência por decisão do treinador.

Pernambucanos

No treino deste sábado (27), o meia Diego Souza, ex-Grêmio, não participou da atividade do Sport e voltou a ser dúvida para o duelo contra o Inter. O jogador estaria com cansaço muscular. Ele se lesionou no músculo posterior da coxa esquerda e desfalcou o Leão nas últimas partidas. Se não atuar, Gabriel Xavier entra na vaga.

O lateral esquerdo Rodney Wallace, com um edema na coxa esquerda, está vetado. René deve assumir o posto do colega.

Sport Recife: Magrão; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Ronaldo Alves e René; Rithely, Paulo Roberto, Diego Souza (Gabriel Xavier) e Mark; Everton Felipe e Edmílson. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Inter: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William e Seijas; Valdívia e Sasha. Técnico: Celso Roth.

Local: Arena Pernambuco, no Recife (Pernambuco). Quando: Domingo. Horário: 18h30min. Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha, com Eduardo de Souza Couto e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio de Janeiro). Na TV: PPV.

