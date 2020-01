Esporte Inter vence o Grêmio nos pênaltis e conquista a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

O jogo foi realizado no Pacaembu Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogo foi realizado no Pacaembu. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter conquistou, na manhã deste sábado (25), o pentacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 em cima do seu maior rival, no primeiro Gre-Nal da história na final da competição. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Colorado superou o Grêmio por 3 a 1 nos pênaltis.

A final ocorreu no Pacaembu, na capital paulista. O primeiro tempo foi bastante truncado, com pouca emoção. Já a segunda etapa pegou fogo.

O Tricolor abriu o placar aos 7 minutos, quando Fabrício recebeu pela esquerda e avançou. Ele chutou para o meio da área, e o zagueiro do Inter Tiago Barbosa empurrou para a rede. Gol contra.

O zagueiro gremista Alison Calegari, que já tinha cartão amarelo, recebeu a segunda advertência e foi expulso porque subiu no alambrado durante a comemoração.

Aos 12 minutos, Matheus Monteiro fez uma bela jogada pela ponta, e Pato, oportunista, empurrou para o fundo da rede, igualando o placar.

Nos pênaltis, o Grêmio errou três cobranças, e o Colorado só perdeu uma, garantindo a conquista do caneco.

Ficha técnica:

Internacional: Emerson Júnior; Lucas Mazetti, Tiago Barbosa, Carlos Eduardo e Leonardo; Murilo (Volnei), Praxedes (Thális) e Cesinha; Guilherme Pato, Caio (Léo Ferreira) e Matheus Monteiro. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio: Adriel; Heitor, Alison Calegari, Luis Fernando (Gonçalves) e Matheus Alves; Diego Rosa, Gazão e Pedro Lucas (Natã); Rildo (Vitor Prado), Elias e Fabrício (Wesley Moreira). Técnico: Guilherme Bossle.

Gols: Thiago Barbosa contra, aos 7 minutos do segundo tempo, para o Grêmio. Guilherme Pato, aos 12 minutos do segundo tempo, para o Inter.

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Leandro Matos Feitosa e Rodrigo Meirelles Bernardo. Quarto árbitro: Leandro Carvalho da Silva.

Cartões amarelos: Diego Rosa, Rildo e Calegari (G). Volnei e Mazetti (I).

Expulsão: Alison Calegari (G).

Local: Estádio do Pacaembu – SP

