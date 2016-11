Fim de jogo: Inter 1 x 0 Cruzeiro

Festa no Beira-Rio! Num contra-ataque, Valdívia dispara em velocidade pela direita. E chuta de fora da área, abrindo o placar para o Colorado e sem dar chances de defesa para o goleiro Rafael. Inter 1 X 0 Cruzeiro.

Sem margem para erro, o Internacional entra em campo contra o Cruzeiro com a necessidade expressa de conseguir uma vitória. O “fantasma do rebaixamento” assombra a nação colorada que sabe da importância do duelo, pois o clube pode terminar essa rodada com seu destino selado. O jogo que começa agora no Beira-Rio é pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão da Rádio Grenal: Narração de Haroldo de Souza. Comentários de Alex Bagé. Reportagem de Diogo Rossi e Matheus D’Avila. Plantão: Gabriel Corrêa. (Acompanhe aqui, pela RÁDIO GRENAL)

Inter:

Escalação: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson, Anselmo, Rodrigo Dourado, Anderson, Alex; Luis Seijas, Nico López. Técnico: Lisca.

INTER CONFIRMADO! Colorado está escalado para o jogo contra o Cruzeiro. #VamoInter pic.twitter.com/v1Tq0BVNt6 — S. C. Internacional (@SCInternacional) November 27, 2016

Cruzeiro:

Escalação: Rafael; Ezequiel, Leo, Manoel, Bryan, Ariel Cabral, Lucas Romero, Robinho, Alisson, Rafael Sóbis e Willian. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem: Marcelo Aparecido de Souza (SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ribeiro (SP).

