Interações de pesquisa do Google celebram 25 anos da série “Friends” 

O sitcom mais querido dos anos 90 (até hoje!) comemora 25 anos neste domingo (22). Para celebrar, o Google disponibilizou nesta quinta-feira (19) uma brincadeira na busca do site. Ao pesquisar cada um dos personagens principais você encontra animações e referências da história.

Para conferir, digite o nome e sobrenome no campo de busca e depois clique no desenho que aparece ao lado, no box de informações. Algumas interações possuem som, então é importante deixar o som ligado.

Quando Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) é pesquisada, um gatinho aparece na tela ao som de Smelly Cat, música mais famosa da personagem. Já ao procurar Ross Geller (David Schwimmer) e clicar no desenho de um sofá, a tela vira e é possível escutá-lo dizendo “Pivot!”, referencia ao episódio “Aquele com o Policial”, em que Rachel (Jennifer Aniston) e Chandler (Matthew Perry) tentam levar o novo sofá de Ross pelas escadas do prédio, mas ele acaba quebrando ao meio. Ross fala várias vezes “Pivot!”, que significa girar o sofá.

Ao pesquisar Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), vários desenhos de comida aparecem na tela ao som da frase icônica dita pelo personagem: “Joey doesn’t share food” (“Joey não divide comida”, em tradução livre). Quando Monica Geller (Courteney Cox) é pesquisada, a mania de limpeza da chef de cozinha é destacada ao apresentar uma esponja saindo de um balde e limpando a tela do computador, deixando tudo limpinho!

Já Chandler Bing é homenageado com animações do pato e do pintinho, animais de estimação dele e de Joey na série. Muito fofo! Por fim, ao buscar Rachel Green, o Google direciona para uma página de pesquisa com os principais cortes de cabelo da personagem, que ficaram muito famosos durante (e até mesmo depois) da série.

