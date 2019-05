Interações no Facebook estão diminuindo cada vez mais, diz estudo

Uma pesquisa divulgada pela eMarketer revelou que os usuários do Facebook estão passando cada vez menos tempo na rede social e, por consequência, diminuindo o número de interações entre si. Em 2018, o tempo de uso do Facebook nos Estados Unidos havia diminuído três minutos, permanecendo por cerca de 38 minutos diários na rede social. Para efeito de comparação, esse número era de 41 minutos em 2017, e a eMarketer acredita que esse tempo pode passar para 37 minutos em 2020.

Elementos para interação

Para a analista Debora Aho Williamsom, do eMarketer, um dos principais motivos para isso é a falta de conteúdo atraente para o público mais jovem, além das mudanças feitas no feed de notícias e alguns outros detalhes.

Ainda que a diminuição de três minutos no tempo gasto na rede social não seja algo tão alarmante, a empresa de Mark Zuckerberg certamente vai precisar pensar em mais formas de manter o público conectado e engajado, tendo em vista as diversas novidades que aparecem em redes concorrentes de tempos em tempos (basta observar o gráfico acima para reparar o crescimento do Instagram, por exemplo).

Investimento

A Longroad Energy, empresa voltada para energia renovável, anunciou na quinta-feira (30), o início da construção do projeto Solar Prospero no Texas. A fazenda de energia solar vai contar com um financiamento de aproximadamente US$416 milhões e um custo total ainda maior. Segundo a empresa, os valor não é público, mas o Facebook é o responsável por boa parte do investimento total.

O plano é que o Solar Prospero tenha capacidade de 379 megawatts (valor suficiente para abastecer 300.000 casas) e comece a produzir energia no ano que vem. Se tudo der certo, a fazenda solar de 4.600 hectares será uma das maiores dos EUA.

Essa é a primeira vez que o Facebook investe diretamente em um projeto nessa área e é o único investidor com participação no capital de risco. Isso quer dizer que ele poderá tirar proveito dos créditos fiscais gerados.

Parte da produção da fazenda será vendida para a Sena (Shell Energy North America), que vai revender a energia e também receberá créditos fiscais. A empresa tem um contrato de compra de energia válido por 12 anos, sendo um dos primeiros acordos de participação desse tipo na indústria solar. A gigante de Zuckerberg anunciou seu plano de operar com 100% energia renovável até o final de 2020 no final de 2018 . Desde o ano passado, essa porcentagem já estava em 75%.

