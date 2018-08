Intercâmbio de saberes e sabores

Pelo segundo ano consecutivo, quem passa pela 20ª Feira de Agricultura Familiar, na 41ª Expointer, pode provar e adquirir alguns dos mais tradicionais produtos da agricultura mineira, como café, queijo e cachaça. A participação das agroindústrias mineiras é uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS), em parceria com a Federação de Minas Gerais.

Para os mineiros Eduardo e Marina Melo, que há sete anos produzem queijo artesanal na cidade de Serra (MG), participar da Feira tem sido muito produtivo. “Esse é nosso segundob ano aqui e achamos sensacional. É uma oportunidade única de trocarmos experiências e bpromover o intercâmbio de sabores, já que também temos a participação de alguns produtores gaúchos nas feiras de Minas Gerais”, comenta o expositor.

Além de produtos, a 20ª edição da feira traz uma novidade, a parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que desenvolve uma pesquisa voltada para a identificação da satisfação, tanto dos expositores quanto dos visitantes. O trabalho é coordenado pelo professor Antônio Andrade, que conta com uma equipe de 11 alunos e um técnico, dos cursos Administração e Engenharia de Produção.

Segundo os alunos da Unirio, a experiência está valendo muito a pena. “Além de conhecer outra cultura, estamos tendo a oportunidade de aprender com eles e ajudá-los com as dúvidas e desafios. É uma troca de saberes”, diz Victória Duningham.

A Universidade trouxe ainda o projeto de um filtro de baixo consumo de energia, manutenção simples e custo acessível, elaborado em parceria com a Tecnipar Ambiental. “Nosso objetivo foi criar um filtro que pudesse atender os agricultores familiares, possibilitando acesso mais fácil a água de qualidade, independente das condições geoclimáticas em que vivem”, disse Patrick Sister, biólogo da empresa.

