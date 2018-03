Intercity Escapes desvenda maravilhas da Serra Gaúcha

Idealizado pela Intercity Hotéis, o Intercity Escapes é uma experiência única que leva um grupo de viajantes para ‘escapadinhas’ onde a rede hoteleira está presente. A quarta edição do projeto visitará a Serra Gaúcha, com hospedagem no hotel Intercity Caxias do Sul, de 19 a 22 de abril. O objetivo é mostrar as inúmeras possibilidades da região, tendo Caxias como centro de partida.

Segundo o Diretor da Rede, Marcelo Marinho, o projeto surgiu de um desejo de mostrar os destinos com uma curadoria personalizada. “Notava que muitos se hospedavam em nossos hotéis, mas não aproveitavam as cidades. Então, por que não mostrar aos nossos viajantes de negócios que eles podem voltar e descobrir um destino fantástico? O roteiro é construído a quatro mãos em conjunto com experts que chamamos de anfitriãs”, explica.

Os passeios por Caxias, Vale dos Vinhedos e região terão a companhia das anfitriãs Fernanda Pandolfi, jornalista e criadora do portal de viagens Ida e Volta e da gestora de relacionamentos Patti Leivas.

A viagem inicia com uma visita guiada seguida de almoço harmonizado na vinícola Almaúnica, em Bento Gonçalves, que com suas belas paisagens é parada obrigatória dos visitantes. Pela tarde, é a vez de um bate-papo acompanhado de degustação com Vilmar Bettú – conhecido como a lenda dos vinhos brasileiros. Encerrando a primeira noite, o grupo será recepcionado com um jantar harmonizado nos jardins do hotel Intercity Caxias do Sul.

O segundo dia será dedicado a explorar a cultura local e o destino é o caminho de pedras e pinto bandeira. Ainda pela manhã, uma pausa para uma tradicional roda de chimarrão na Casa da Erva Mate. O passeio segue até o atelier do artista gaúcho João Bez Batti, um dos maiores escultores brasileiros em atividade. O almoço será no charmoso restaurante Casa Vanni, em Bento Gonçalves. Já a tarde será dedicada para uma visita e degustação à premiada vinícola Cave Geisse, em Pinto Bandeira. O dia culminará com um deslumbrante pôr do sol, seguido de jantar harmonizado, nos vinhedos da vinícola Don Giovanni – parceira da rede Intercity, que produz o espumante oficial presente em todos os hotéis.

No terceiro dia, chega o momento de explorar Caxias do Sul, com uma visita a Igreja São Pelegrino e a experiência gastronômica de um típico almoço de imigrantes italianos na histórica Casa Bonnet. A passagem pela região também não estaria completa sem uma visita à Gruta Nossa Sra. de Lourdes, para um momento de contemplação e equilíbrio. O dia encerrará em grande estilo com um jantar harmonizado na deslumbrante vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha.

Encerram a programação: um passeio pelas encantadoras estufas de morangos hidropônicos, seguido de almoço e degustação na cervejaria artesanal Blauth Bier, em Farroupilha.

O Intercity Escapes inclui o transporte terrestre ida e volta, hospedagem no hotel Intercity Caxias do Sul, refeições completas com bebida inclusa e transporte para todos os passeios.

Informações e reservas pelo telefone 0300 210 7700 e (51) 99830.9337 ou pelo email reservas@intercityhoteis.com.br.

Deixe seu comentário: